Швеция планирует поставить Украине дополнительную военную помощь на $49 млн, включая противотанковое оружие

Швеция планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму в $49 млн, включая противотанковое оружие, средства огневой поддержки и оборудование для разминирования, сообщает в четверг Associated Press.

"Важно, чтобы поддержка Украине от демократических европейских стран оставалась непрерывной и долгосрочной", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Хультквист не уточнил, когда планируется осуществить поставки этих вооружений, но отметил, что желательно передать их Украине как можно скорее.