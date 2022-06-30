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СНГ 30.06.2022 17:25

Швеция планирует поставить Украине дополнительную военную помощь на $49 млн, включая противотанковое оружие

Швеция планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму в $49 млн, включая противотанковое оружие, средства огневой поддержки и оборудование для разминирования, сообщает в четверг Associated Press.

"Важно, чтобы поддержка Украине от демократических европейских стран оставалась непрерывной и долгосрочной", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Хультквист не уточнил, когда планируется осуществить поставки этих вооружений, но отметил, что желательно передать их Украине как можно скорее.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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