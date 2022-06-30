TotalEnergies под давлением правительства предоставит скидки автомобилистам во Франции в августе

Французская нефтегазовая компания TotalEnergiesв августе будет продавать топливо на АЗС во Франции со скидками.
Как сообщила компания, в период с 1 по 31 августа она предоставит скидку автомобилистам в размере 0,12 евро на литр.
TotalEnergies пошла на такой шаг под давлением правительства, призывавшего компанию делать больше для помощи французам в период рекордного роста потребительских цен. Инфляция в стране в июне, гармонизированная со стандартами Европейского союза, ускорилась до рекордных 6,5% в годовом выражении. При этом больше всего цены выросли именно на энергоносители - на 33,1%.
Между тем французское правительство также субсидирует топливо для французов, предоставляя им отдельную скидку в 0,18 евро на литр. Таким образом, общий размер скидки на АЗС TotalEnergies будет достигать 0,3 евро на литр.
Так, французы смогут экономить до 16,5 евро, имея машину с 55-литровым баком. Такие автомобили чаще всего встречаются в Европе.
"На протяжение нескольких месяцев растущие цены на энергоносители приводят к повышению цен на топливо и давят на покупательную способность французов, в особенности тех, для кого автомобиль незаменим, - говорится в сообщении компании. - В ответ, TotalEnergies берет на себя обязательство перед клиентами во Франции и предоставит этим летом скидку, которая, как ожидается охватит около 17 млн человек".
Котировки акций TotalEnergies снижаются на 0,7% на торгах во Франции в четверг.
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