НАТО обеспокоена политикой России и Китая на южных границах альянса - Столтенберг

Главы государств и правительств стран НАТО обсудили действия России и Китая, которые, по их мнению, продолжают извлекать на южных границах альянса политические, экономические и военные выгоды, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"И Москва, и Пекин используют экономические рычаги, принуждение и гибридные подходы для продвижения своих интересов в регионе", - заявил Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Мадриде, где завершился саммит НАТО.

По его словам, в последний день работы встречи в верхах НАТО лидеры стран организации рассматривали "угрозы и вызовы со стороны Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля". "Отсутствие безопасности в этом регионе напрямую влияет на безопасность всех наших союзников", - отметил глава Североатлантического альянса.

Накануне Столтенберг в заявлении для прессы отнес взаимодействие России и Китая к элементам "стратегической конкуренции", с которой сталкивается Запад.

"Мы видим углубление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Более напористое поведение Китая и проводимая им политика принуждения имеют последствия для безопасности стран НАТО и наших партнеров", - сказал генсек альянса.

Он в то же время сообщил, что в принятой на саммите в среду новой стратегической концепции альянса заявлено, что "наиболее серьезную и прямую угрозу" безопасности Запада представляет Россия. В новой концепции впервые упомянут Китай, который "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям" Запада.

Вместе с тем Столтенберг отметил: "Китай не является нашим противником. Но мы должны ясно осознавать серьезные вызовы, которые он выдвигает, и мы должны продолжать поддерживать наших партнеров, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах, глобальную систему, основанную на нормах и ценностях, а не на грубой силе".