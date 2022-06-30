Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.06.2022 18:11

НАТО обеспокоена политикой России и Китая на южных границах альянса - Столтенберг

Главы государств и правительств стран НАТО обсудили действия России и Китая, которые, по их мнению, продолжают извлекать на южных границах альянса политические, экономические и военные выгоды, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"И Москва, и Пекин используют экономические рычаги, принуждение и гибридные подходы для продвижения своих интересов в регионе", - заявил Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Мадриде, где завершился саммит НАТО.

По его словам, в последний день работы встречи в верхах НАТО лидеры стран организации рассматривали "угрозы и вызовы со стороны Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля". "Отсутствие безопасности в этом регионе напрямую влияет на безопасность всех наших союзников", - отметил глава Североатлантического альянса.

Накануне Столтенберг в заявлении для прессы отнес взаимодействие России и Китая к элементам "стратегической конкуренции", с которой сталкивается Запад.

"Мы видим углубление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Более напористое поведение Китая и проводимая им политика принуждения имеют последствия для безопасности стран НАТО и наших партнеров", - сказал генсек альянса.

Он в то же время сообщил, что в принятой на саммите в среду новой стратегической концепции альянса заявлено, что "наиболее серьезную и прямую угрозу" безопасности Запада представляет Россия. В новой концепции впервые упомянут Китай, который "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям" Запада.

Вместе с тем Столтенберг отметил: "Китай не является нашим противником. Но мы должны ясно осознавать серьезные вызовы, которые он выдвигает, и мы должны продолжать поддерживать наших партнеров, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах, глобальную систему, основанную на нормах и ценностях, а не на грубой силе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az