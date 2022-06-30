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Индийская ракета PSLV с тремя спутниками стартовала на орбиту - ISRO

Индийская ракета-носитель PSLV (ракета-носитель для вывода спутников на полярную орбиту) стартовала на орбиту с тремя сингапурскими спутниками для разных целей, следует из трансляции Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлён в 18:02 по местному времени (в 16:32) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны.

В частности, на орбиту отправится электрооптический спутник DS-EO массой 365 кг, способный делать мультиспектральные цветные снимки для наблюдения за сельскохозяйственными угодьями и ликвидации последствий природных катастроф.

Также ракета выведет на орбиту спутник NeuSAR массой 155 кг, который станет первым коммерческим спутником Сингапура, оснащённым технологией радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.

Помимо них, будет выведен наноспутник Scoob-1 массой 2,8 кг, первый аппарат в серии спутников, создаваемых для подготовки студентов инженерного колледжа Наньянского технологического университета.

В организации подчеркнули, что четвёртая ступень ракеты останется на орбите и впервые будет использоваться в качестве орбитальной платформы для проведения научных исследований. Всего на ней размещено шесть экспериментов. Коррекция орбиты платформы и её ориентация в пространстве будут осуществляться собственной навигационной системой, а электроэнергия будет генерироваться солнечными панелями, установленными на её топливных баках, и литий-ионным аккумулятором.

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