Франция усилит военную помощь Украине и укрепит свой контингент на восточном фланге НАТО - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о единодушном решении государств-членов НАТО усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

"Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро поставит (Украине) 6 дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь", а также бронетехнику", - сообщил Макрон в четверг на пресс-конференции после завершения в Мадриде саммита НАТО.

Он охарактеризовал обстановку на Украине как "чрезвычайно серьезную".

Президент Франции также объявил о планах усиления французского военного присутствия на восточном фланге Североатлантического альянса. "Мы приняли решение о военном усилении на восточном фланге НАТО", - сообщил Макрон.

Он также заявил, что завершившийся саммит отмечен очень важным шагом, что касается присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, на которое получено согласие Турции.

"Это решение укрепит их безопасность и позволит внести значительный вклад в нашу коллективную позицию и нашу европейскую безопасность. Я благодарю Турцию за то, что она присоединилась к консенсусу, позволяющему уважать суверенный выбор", - сказал Макрон.