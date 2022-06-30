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ТЭК 30.06.2022 16:48

Новак: намерение ограничить цену нефти РФ - попытка вмешаться в рынок, чревата дисбалансом

Намерение ограничить цену российской нефти - попытка вмешаться в рынок, которая может привести к дисбалансу и росту цены. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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