Новак: намерение ограничить цену нефти РФ - попытка вмешаться в рынок, чревата дисбалансом

Намерение ограничить цену российской нефти - попытка вмешаться в рынок, которая может привести к дисбалансу и росту цены. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

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