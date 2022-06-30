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ТЭК 30.06.2022 16:52

Министры ОПЕК+ подтвердили план добычи в августе, следующая встреча - 3 августа

Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс. баррелей в сутки в августе, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Решение принято, "принимая во внимание текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив".

Министры подчеркнули исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 3 августа 2022 года.

Таким образом, к концу августа будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с, принятые с мая 2020 года. Соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.

Россия и Саудовская Аравия в августе могут добывать 11 млн б/с нефти (без учета конденсата), но при этом их базы, от которых отсчитывается снижение, с мая 2022 года составляют 11,5 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, АВГУСТ, РЕШЕНИЕ


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