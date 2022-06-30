Министры ОПЕК+ подтвердили план добычи в августе, следующая встреча - 3 августа

Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс. баррелей в сутки в августе, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
Решение принято, "принимая во внимание текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив".
Министры подчеркнули исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 3 августа 2022 года.
Таким образом, к концу августа будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с, принятые с мая 2020 года. Соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.
Россия и Саудовская Аравия в августе могут добывать 11 млн б/с нефти (без учета конденсата), но при этом их базы, от которых отсчитывается снижение, с мая 2022 года составляют 11,5 млн б/с.
Украинские подразделения не планируют отступление от Лисичанска, у противника успеха нет - Генштаб ВСУ
Великобритания дополнительно выделила £0,5 млн на разминирование в Карабахе
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в вопросах разминирования
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Шанхайский Диснейленд вновь открылся для посещения, возобновляют работу рестораны города
Звание «ветеран войны» могут получить более 7 тыс. участников второй Карабахской войны
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
Путин может сам поехать на саммит G20 или кого-то делегировать - Песков
Решения саммита альянса в Мадриде грубо нарушают Основополагающий акт Россия-НАТО - Лавров
НАТО обеспокоена политикой России и Китая на южных границах альянса - Столтенберг
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ