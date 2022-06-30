Великобритания дополнительно выделила £0,5 млн на разминирование в Карабахе

Великобритания перечислила Программе развития ОНН (ПРООН) £500 тыс. на разминирование территорий в Карабахе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Королевства.

В сентябре 2021 года Лондон уже выделял £500 тыс. на разминирование освобожденных территорий Азербайджана по линии ПРООН.

«Выделенные средства будут направлены на обучение специалистов по обнаружению и обезвреживанию мин, а также на предоставление экспертной помощи местному населению», - говорится в информации МИД.

Комментируя данное решение, министр Великобритании по вопросам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли призвал Армению и Азербайджан подписать конвенции ООН, направленные на прекращение использования противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов.

Э.Шафиев