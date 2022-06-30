Украинские подразделения не планируют отступление от Лисичанска, у противника успеха нет - Генштаб ВСУ

Украинские подразделения не планируют отступление от Лисичанска, на данное время у противника успеха нет, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступать. Задания выполняют по обороне населенного пункта. Утром противник также начал ведение штурмовых действий с разных направлений по нашим оборонцам. Войска выполняют задания, бой продолжается, на данное время у противника успеха нет», - сказал Громов на брифинге в медиа центре "Украина" в Киеве в четверг.