Путин: Россия готова экспортировать 50 млн тонн зерновых в этом году

Россия в текущем году готова экспортировать 50 млн тонн зерновых, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн зерновых, а в этом году готовы будем поставить примерно 50 млн тонн", - сказал он на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо в четверг.

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