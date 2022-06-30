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АПК 30.06.2022 21:18

Путин: Россия готова экспортировать 50 млн тонн зерновых в этом году

Россия в текущем году готова экспортировать 50 млн тонн зерновых, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн зерновых, а в этом году готовы будем поставить примерно 50 млн тонн", - сказал он на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНОВЫЕ, ЭКСПОРТ, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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