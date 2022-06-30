"Железный занавес" между Россией и Западом уже опускается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается "железного занавеса, - я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеем, глава МИД Беларуси - ИФ), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
По словам Лаврова, с 2014 года отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует. "Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", - сказал Лавров.
"Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с какими-то предложением, мы будем смотреть на это предложение, и что конкретно имеется в виду. И конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем, будем требовать, если дойдет дело до диалога, исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников, по справедливости", - отметил глава российского МИД.
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