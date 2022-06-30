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Дальнее зарубежье 30.06.2022 20:15

Эстония сокращает социально значимые программы из-за планов ЕС освободиться от российских энергоносителей

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение исключить из-за финансовых трудностей три важных социально значимых проекта из программы укрепления и восстановления экономики республики.

"С большой вероятностью объем выделяемой Евросоюзом поддержки составит 862,2 миллиона евро вместо изначально запланированных 982,5 миллиона. Правительство решило для снижения финансовых и временных рисков исключить из программы три проекта общей стоимостью в 360,3 миллиона евро", - сообщила пресс-служба правительства Эстонии в четверг.

Так, из программы исключены проекты создания Таллиннской больницы стоимостью 280 млн евро, строительства железнодорожной ветки Турба-Ристи за 34 млн евро, а также приобретение медицинского вертолета для департамента полиции и погранохраны на сумму в 46,3 млн евро. Проекты находились в стадии подготовки, уточнили в пресс-службе эстонского правительства.

Там отметили, что Европейский фонд восстановления и укрепления экономики сместил свой фокус с кризиса, вызванного коронавирусом, на сферу энергетики, чтобы ускорить освобождение стран ЕС от российских энергоносителей.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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