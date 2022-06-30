Вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит альянс и нарушит планы РФ - Байден

Президент США Джо Байден высказал мнение, что целью России было ослабление НАТО, но в итоге альянс усилился, так как придерживавшийся нейтралитета Финляндия и Швеция приняли решение присоединиться к альянсу.
"Цель России состояла в том, чтобы разрушить и ослабить альянс, но вышло ровно противоположное - вместо "финляндизации НАТО" получилась "натовизация Финляндии". Только подумайте, сейчас Швеция и Финляндия ближе к НАТО, как никогда", - сказал Байден в четверг на пресс-конференции в Мадриде.
"Мы едины, как никогда. И Финляндия со Швецией будут сильны, как никогда. В обеих странах серьезные армии, эти страны увеличат границы НАТО на 8 тыс. миль (около 13 тыс. км - ИФ), в частности, вдоль границы Финляндии с Россией", - отметил он.
При этом, говоря о контактах с лидерами Швеции, Байден оговорился и перепутал эту страну со Швейцарией. "О Боже, похоже я несколько погорячился, стремясь расширять НАТО", - пошутил по этому поводу президент США.
Накануне руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Это произошло после того, как Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в альянс. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.
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