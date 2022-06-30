Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в августе увеличится на 11 тыс. б/с – Шахбазов

Квота Азербайджана в августе 2022 года по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 11 тыс. б/с, написал министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 30-ом заседании об увеличении в августе 2022 года добычи нефти на 648 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в августе 2022 года увеличится на 11 тыс. б/с», - отметил Шахбазов.

На июль квота Азербайджана составляла 706 тыс. б/с. Таким образом, по расчетам «Интерфакс-Азербайджан» на август квота страны по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 717 тыс. б/с.

Н.Аббасова