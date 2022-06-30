Путин заявляет, что положение развивающихся стран в области продовольствия ухудшается из-за действий США

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в продовольственном кризисе, от которого в первую очередь страдают развивающиеся страны, и предложил Индонезии как председателю G20 обсудить эти вопросы в преддверии саммита "двадцатки".

"Теперь они (США - ИФ) на 17 млрд долларов покупают больше, чем продают (продовольствия - ИФ), то есть денег напечатали, раздали, и теперь за эти доллары покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении в этом смысле", - сказал Путин в ходе переговоров в четверг в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо.

"Мы с ними заочно дискутируем на все эти темы, но можно дискутировать сколько угодно, а сейчас нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической", - добавил Путин.

Он выразил надежду, что Видодо в ходе подготовки встречи G20 "тоже удастся поработать вместе с нами, с другими заинтересованными странами и вместе с ООН".