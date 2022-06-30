Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.06.2022 20:48

Путин заявляет, что положение развивающихся стран в области продовольствия ухудшается из-за действий США

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в продовольственном кризисе, от которого в первую очередь страдают развивающиеся страны, и предложил Индонезии как председателю G20 обсудить эти вопросы в преддверии саммита "двадцатки".

"Теперь они (США - ИФ) на 17 млрд долларов покупают больше, чем продают (продовольствия - ИФ), то есть денег напечатали, раздали, и теперь за эти доллары покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении в этом смысле", - сказал Путин в ходе переговоров в четверг в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо.

"Мы с ними заочно дискутируем на все эти темы, но можно дискутировать сколько угодно, а сейчас нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической", - добавил Путин.

Он выразил надежду, что Видодо в ходе подготовки встречи G20 "тоже удастся поработать вместе с нами, с другими заинтересованными странами и вместе с ООН".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, США


Похожие новости


Путин: Россия готова экспортировать 50 млн тонн зерновых в этом году Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи Все должны знать, что у России есть ядерное оружие и она будет его применять, если это потребуется для защиты суверенитета страны - Путин Путин заявил, что нужно думать о росте могущества России, а не стыдиться Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса Путин: Россия не будет повторять опыт других стран с раскручиванием инфляционной спирали, цель в 4% остается

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az