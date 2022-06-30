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ТЭК 30.06.2022 18:14

Байден не планирует просить Эр-Рияд повышать добычу нефти

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что призывал все страны Персидского залива повышать добычу нефти, но просить об этом конкретно Саудовскую Аравию в ходе поездки в эту страну не будет.

"Это не цель моей поездки", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он просить руководство Саудовской Аравии о повышении добычи нефти в ходе своего визита.

Он также заявил, что призвал все арабские страны в Персидском заливе повысить добычу нефти и рассчитывает, что они сделают это.

"Я не собираюсь просить его (кронпринца саудовской Аравии - ИФ) о наращивании добычи. Я призвал все страны Персидского залива, я указал им на то, что я считаю, что им необходимо повысить добычу нефти, а не только Саудовской Аравии, и я надеюсь, что они сделают это. Это в их интересах", - сказал Байден.

По его словам, цель поездки в Саудовскую Аравию связана, прежде всего, с Израилем и развитием отношений этой страны с другими государствами ближневосточного региона.

"Израильтяне считают, что эта моя поездка - очень важна", - добавил он.

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Тэги: США, БАЙДЕН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПОЗИЦИЯ


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