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ТЭК 30.06.2022 19:29

Нефть ускорила падение после заседания ОПЕК+, Brent $114,27 за баррель

Падение нефтяных котировок ускорилось в ходе торгов в четверг после того, как страны ОПЕК+ решили не менять планы по увеличению добычи.

Августовские фьючерсы на сорт Brent, срок действия которых истекает вместе с закрытием торгов в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 подешевели на $1,99 (1,71%) - до $114,27 за баррель. Более активно торгуемые сентябрьские контракты упали в цене на $3,62 (3,22%), до $108,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) рухнула к этому времени на $4,08 (3,72%) - до $105,7 за баррель.

Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс. баррелей в сутки в августе, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Решение принято, "принимая во внимание текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив". Министры подчеркнули исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации.

Добычи ОПЕК+ недостаточно для достижения баланса на рынке, полагает аналитик Global X Роберта Казелли. По её мнению, "риски для поставок по-прежнему высоки, с учетом сокращения экспорта из России и вероятных перебоев добычи в Ливии и Эквадоре".

Участники рынка также продолжают оценивать данные министерства энергетики США, опубликованные в среду и показавшие снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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