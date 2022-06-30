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Регион 30.06.2022 19:47

Турция направит в США делегацию для обсуждения вопроса поставок американских F-16 - Эрдоган

Турция в скором времени отправит в США делегацию, которая будет обсуждать вопрос поставок Анкаре американских истребителей F-16, заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.

"Президент Джо Байден предпримет искренние усилия по обеспечению поставок Турции самолетов F-16", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита стран НАТО.

"Надеюсь, что результаты станут иллюстрацией дружбы и солидарности Турции и США. Турецкая делегация вскоре отправится в Вашингтон", - отметил он.

В свою очередь президент США Джо Байден ранее в четверг заявил, что "США должны продать Турции истребители F-16". Он также выразил уверенность, что ему удастся получить одобрение со стороны Конгресса для этого шага.

Осенью прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад после того, как она приобрела российские С-400. В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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