Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.06.2022 21:35

Великобритания стоит на грани рецессии - Goldman Sachs

Экономика Великобритании балансирует на грани рецессии из-за сокращения потребительских расходов на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии, полагают аналитики банка Goldman Sachs.

Во втором квартале 2022 года ВВП Великобритании сократится на 0,7%, а в третьем вырастет на 0,1%, прогнозируют экономисты банка.

"Таким образом, экономика Великобритании окажется на краю технической рецессии, поэтому в ближайшие месяцы нужно внимательно следить за данными о деловой активности", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

В частности, аналитики банка указали на падение индекса потребительского доверия в Великобритании, рассчитываемого компанией GfK, до минус 41 пункта в июне, что является новым антирекордом за всю историю ведения расчетов.

"И в самом деле, отчет GfK говорит о том, что настроения потребителей сейчас более мрачные, чем в начале пандемии коронавируса, после референдума о Brexit и даже чем во время глобального финансового кризиса 2008 года", - отмечают эксперты Goldman.

По их мнению, вероятность рецессии в Великобритании в ближайшие 12 месяцев оценивается в 45%. Вероятность рецессии в еврозоне составляет 40%, в США - 30%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОНОМИКА, РЕЦЕССИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


ВВП Великобритании в этом году вырастет на 7,6%, максимально за 80 лет - EY ВВП Великобритании во II квартале рухнул на рекордные 20,4%, экономика вошла в рецессию Британский ВВП недосчитается 9,7% за 15 лет при жестком Brexit и 3,9% по плану Мэй Свадьба принца Гарри принесет экономике Великобритании $1,4 млрд - Brand Finance Британское правительство не оценивало секторальные последствия Brexit - Дэвис Apple уверена в стабильности Британии после Brexit

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az