Совет ЕС сообщил, что запросил согласие Европарламента на решение о добавлении нарушения ограничительных мер, налагаемых Евросоюзом, в список "преступлений в ЕС", включенный в Договор о функционировании Европейского союза.
В коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе в четверг, говорится, что ЕС принял ряд ограничительных мер в контексте российской операции на Украине, "и крайне важно, чтобы эти меры были выполнены в полном объеме".
Совет отметил, что в настоящее время государства-члены ЕС "имеют очень разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушений".
"Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС", - объясняют в Брюсселе.
В связи с этим решение добавить нарушение ограничительных мер в список "преступлений в ЕС" позволит далее в качестве второго шага принять "директиву, содержащую минимальные правила, касающиеся определения нарушений ограничительных мер как уголовных преступлений и наказаний за нарушения".
"Это обеспечит одинаковую степень применения санкций на всей территории ЕС и предотвратит попытки обойти или нарушить меры Евросоюза", - сказано в документе совета.
Теперь проект постановления Совета ЕС будет направлен в Европейский парламент для одобрения. После того, как парламент даст свое согласие и пройдут внутренние национальные процедуры в странах ЕС, совет должен будет официально утвердить текст единогласным голосованием.
В соответствии со статьей 83(1) Договора о функционировании ЕС Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных правонарушений и санкций в областях особо тяжких преступлений трансграничного характера. Сферами преступлений, перечисляемыми в настоящее время в этой статье, являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная преступность и организованная преступность.
Баку и Москва обсудили договоренности по Карабаху и коммуникациям на Южном Кавказе - МИД РФ
Украинские подразделения не планируют отступление от Лисичанска, у противника успеха нет - Генштаб ВСУ
Великобритания дополнительно выделила £0,5 млн на разминирование в Карабахе
РФ с 1 июля по 31 декабря 2022 г. запрещает экспорт риса и кормовых аминокислот - Минсельхоз
Регулятор энергорынка Литвы аннулировал лицензии Inter RAO Lietuva
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Шанхайский Диснейленд вновь открылся для посещения, возобновляют работу рестораны города
Звание «ветеран войны» могут получить более 7 тыс. участников второй Карабахской войны
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским по вопросу зернового коридора
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ