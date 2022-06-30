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Евросоюз добавит нарушения своих санкций в список "преступлений в ЕС"

Совет ЕС сообщил, что запросил согласие Европарламента на решение о добавлении нарушения ограничительных мер, налагаемых Евросоюзом, в список "преступлений в ЕС", включенный в Договор о функционировании Европейского союза.

В коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе в четверг, говорится, что ЕС принял ряд ограничительных мер в контексте российской операции на Украине, "и крайне важно, чтобы эти меры были выполнены в полном объеме".

Совет отметил, что в настоящее время государства-члены ЕС "имеют очень разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушений".

"Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС", - объясняют в Брюсселе.

В связи с этим решение добавить нарушение ограничительных мер в список "преступлений в ЕС" позволит далее в качестве второго шага принять "директиву, содержащую минимальные правила, касающиеся определения нарушений ограничительных мер как уголовных преступлений и наказаний за нарушения".

"Это обеспечит одинаковую степень применения санкций на всей территории ЕС и предотвратит попытки обойти или нарушить меры Евросоюза", - сказано в документе совета.

Теперь проект постановления Совета ЕС будет направлен в Европейский парламент для одобрения. После того, как парламент даст свое согласие и пройдут внутренние национальные процедуры в странах ЕС, совет должен будет официально утвердить текст единогласным голосованием.

В соответствии со статьей 83(1) Договора о функционировании ЕС Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных правонарушений и санкций в областях особо тяжких преступлений трансграничного характера. Сферами преступлений, перечисляемыми в настоящее время в этой статье, являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная преступность и организованная преступность.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, МЕРЫ


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