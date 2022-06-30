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30.06.2022 21:22

Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским по вопросу зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщают в четверг западные СМИ.

"В конце этой недели или в начале следующей я планирую провести телефонные переговоры по вопросу зернового коридора и с Путиным, и с Зеленским", - заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Мадриде.

Он отметил, что Турция стремится "проводить сбалансированную политику, а не курс, основанный на противостоянии", и он надеется на результативные переговоры с обоими лидерами.

Он также заявил, что, несмотря на поддержку Украины со стороны НАТО, она "должна осуществляться с прицелом на мир", и альянсу необходимо стремиться к завершению "гуманитарной драмы".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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