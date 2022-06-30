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АПК 30.06.2022 22:33

РФ с 1 июля по 31 декабря 2022 г. запрещает экспорт риса и кормовых аминокислот - Минсельхоз

Россия с 1 июля по 31 декабря этого года запрещает экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки, уточняет ведомство.

Согласно сообщению, запрещен экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. "Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи. Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны ЕАЭС и в рамках международных межправительственных соглашений.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, приведенным в пресс-релизе, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией. В частности, запрет на экспорт аминокислот, наличие которых в рационе напрямую влияет на продуктивность и полноценное развитие сельхозживотных, будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве. Ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, отметила она.

Как заявил журналистам глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, с начала 2022 года, по оценкам отраслевых союзов, производство мяса птицы и свинины выросло более чем на 6%. "Потребность в незаменимых аминокислотах постоянно растёт. Без них невозможно производство высококачественных комбикормов, а их дефицит в рационе негативно сказывается на продуктивности поголовья", - сказал он.

Юшин напомнил, что в 2020-2021 годах складывалась критическая ситуация как с наличием, так и с ценами на аминокислоты, в том числе из-за пандемии и запрета на ввоз из ряда стран и с некоторых предприятий. "В отдельные периоды цены росли на десятки и даже сотни процентов по сравнению с 2019 годом. Это представляло серьёзную угрозу для всего животноводства и могло ещё больше взвинтить цены на мясо из-за снижения предложения", - сказал он.

"В целом объёмы экспорта аминокислот невелики, однако для полной стабилизации цен и обеспечения доступности этого важнейшего продукта ограничения экспорта вполне оправданны", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, РИС, АМИНОКИСЛОТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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