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Внешняя политика 30.06.2022 22:14

Баку и Москва обсудили договоренности по Карабаху и коммуникациям на Южном Кавказе - МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу в Баку с замглавы МИД РФ Александром Грушко, сообщает российское ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили текущую обстановку в Европе, включая отношения двух стран с Европейским союзом и НАТО, положение в ОБСЕ и в Совете Европы. “Также обсудили широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня”, - отмечается в информации.

Дипломаты также обсудили вопрос реализации трехсторонних соглашений, подписанных между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

“С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике”, - подчеркнули в министерстве.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, РФ, ВСТРЕЧА


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