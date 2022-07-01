Таиланд отменяет Thai Pass для въезжающих туристов

Таиланд отменяет требование регистрации путешественников на онлайн-платформе Thailand Pass, для въезда достаточно будет предъявить сертификат вакцинации или результат экспресс-теста на антиген, сообщает The Thaiger.
"Центр контроля ситуации с COVID-19 (CCSA) объявил о значительных изменениях в требованиях, введенных в Таиланде для борьбы с пандемией коронавируса. С 1 июля отменяется обязательная регистрация для путешественников на портале Thai Pass, также туристам больше не нужно будет приобретать страховку, покрывающую лечение коронавируса", - пишет издание.
Как отмечает газета, для въезда в Таиланд потребуется только сертификат вакцинации (признаны "Спутник V" и "Спутник Лайт"), для не привитых - отрицательный результат экспресс-теста на антиген.
"Если у туриста нет ни сертификата вакцинации, ни справки с отрицательным результатом теста на антиген, то они все равно могут посетить Таиланд, сдав экспресс-тест по прибытии. В аэропорту будет выборочная проверка медицинских документов, и если их нет, то путешественника отправят на тестирование", - пишет The Thaiger.
Как уточнили в CCSA, Thai Pass продолжит свое существование, но использоваться он будет для других целей. Так, если турист заболеет в Таиланде, то он сможет сообщить об этом с помощью сайта Thailand Pass.
Кроме того, власти планируют снять ряд "антиковидных" ограничений во всех 77 провинциях Таиланда, в частности, там откроются развлекательные центры и им разрешат работать до двух ночи. CCSA обещает позднее уточнить, с какого числа это нововведение вступит в силу.
Пирометры для измерения температуры больше не обязательны на всех площадках в Таиланде, но их все еще рекомендуется использовать в местах "высокого риска". Также в стране не обязательно носить маски.
В настоящее время для въезда в королевство необходимо получить разрешение, загрузив на онлайн-платформу Thailand Pass копию загранпаспорта, сертификат вакцинации, медицинскую страховку с минимальным покрытием $10 тыс., визу, если требуется. Не привитым или не полностью вакцинированным вместо сертификата нужно загрузить результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки. По завершении регистрации на Thai Pass будет автоматически сгенерирован QR-код, он же является разрешением на въезд.
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