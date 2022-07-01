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Дальнее зарубежье 01.07.2022 10:13

Москва требует от Софии отменить решение о высылке дипломатов

Посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников, говорится в заявлении диппредставительства.

"Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", - отмечается в сообщении.

В заявлении поясняется, что в переданной 30 июня в МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Республики Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70-ти дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персона нон грата".

В свою очередь президент Болгарии Румен Радев в сообщении в соцсети призвал премьер-министра "в связи с возникшим напряжённостью в отношениях с Россией созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами", пишет агентство BTA.

"Это решение должно отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, проживающих в России. Недопустимо оставлять их без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с национальной безопасностью, не учитывали риски эскалации и экономических последствий", - говорится в сообщении президента.

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Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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