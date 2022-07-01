Москва требует от Софии отменить решение о высылке дипломатов

Посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников, говорится в заявлении диппредставительства.
"Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", - отмечается в сообщении.
В заявлении поясняется, что в переданной 30 июня в МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Республики Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70-ти дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персона нон грата".
В свою очередь президент Болгарии Румен Радев в сообщении в соцсети призвал премьер-министра "в связи с возникшим напряжённостью в отношениях с Россией созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами", пишет агентство BTA.
"Это решение должно отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, проживающих в России. Недопустимо оставлять их без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с национальной безопасностью, не учитывали риски эскалации и экономических последствий", - говорится в сообщении президента.
Азербайджан и Италия в конце июля проведут заседание МПК
Баку и Москва обсудили договоренности по Карабаху и коммуникациям на Южном Кавказе - МИД РФ
Украинские подразделения не планируют отступление от Лисичанска, у противника успеха нет - Генштаб ВСУ
ГНФАР сократил в I полугодии продажу инвалюты на 1%
КТК приступил к отгрузке нефти с двух причальных устройств из трех
НС SOCAR обсудил инвестиционную стратегию компании в сфере ВИЭ
Пограничники Азербайджана в июне задержали 38 нарушителей госграницы
Таиланд отменяет Thai Pass для въезжающих туристов
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ