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Дальнее зарубежье 01.07.2022 10:29

Китай призвал США вернуть Афганистану его активы

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны как можно скорее вернуть Афганистану его национальные активы, сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".

По словам Чжао Лицзяня, США несут непосредственную ответственность за войны и конфликты, бедность, голод и страдания людей в Афганистане на протяжении многих лет.

Он отметил, что за 20 лет вторжения США в Афганистан было убито более 30 тыс. мирных жителей, а 11 млн стали беженцами. В тот же период Соединенные Штаты также попустительствовали, поддерживали и участвовали в производстве и торговле наркотиками в Афганистане. По словам Чжао Лицзяня, выращивание мака и производство опиума теперь намного превышают уровень, существовавший до вторжения США.

"Еще более возмущение вызывает то, что Соединенные Штаты, не спрашивая афганский народ, заморозили его $7 млрд, спасающих жизни людей, что еще больше ухудшило их положение", - сказал Чжао Лицзянь.

"Перед лицом стихийных бедствий и техногенных катастроф Соединенные Штаты должны немедленно прекратить душить афганский народ и как можно скорее вернуть ему национальные активы Афганистана", - сказал представитель МИД КНР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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