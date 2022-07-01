Делегация США не смогла добиться от Венесуэлы освобождения задержанных американцев

Делегация США, посетившая Венесуэлу на этой неделе, не смогла добиться освобождения ни одного из задержанных там американцев, сообщает телеканал CNN.
Специальный представитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс в Каракасе смог встретиться с задержанными американцами и обсудил "с высокопоставленными должностными лицами режима Мадуро (Николас Мадуро, президент Венесуэлы - ИФ) важность обеспечения того, чтобы они получали надлежащую помощь там, где это необходимо", сообщил телеканалу представитель американского госдепартамента.
Однако договориться об освобождении кого-либо из американцев чиновникам не удалось.
"Мы будем продолжать настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении всех незаконно задержанных граждан США в Венесуэле при любой возможности", - отметил собеседник CNN.
В настоящее время известно о по меньшей мере восьми задержанных в Венесуэле американцах - пять из шести американских руководителей нефтяной компании Citgo, бывший морской пехотинец Мэттью Хит и еще два гражданина США.
Ранее сообщалось, что сотрудники администрации президента США прибыли в Каракас с визитом.
"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена тайно отправились в Каракас в последней попытке вернуть домой задержанных американцев и восстановить отношения с южноамериканским нефтяным гигантом", - сообщало агентство Associated Press.
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