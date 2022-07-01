Блинкен обсудил с лидером Палестины предстоящий визит Байдена на Ближний Восток - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил вопросы, касающиеся намеченного на июль визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, сообщил американский госдепартамент.
"Блинкен подчеркнул приверженность США улучшению качества жизни палестинского народа ощутимыми способами и поддержку администрацией согласованного решения о создании двух государств", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что изначально визит Байдена, в ходе которого он планирует посетить среди прочего Израиль и Палестину, должен был состояться в июне, однако был перенесен на июль из-за плотного графика американского лидера.
Госдеп отметил, что "госсекретарь также подчеркнул важность тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования обстоятельств убийства Ширин Абу Акле" - журналистки телеканала "Аль-Джазира", которая в мае скончалась от ранения, полученного в ходе перестрелки между израильскими силами безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.
Отмечается, что Абу Акле была в шлеме и бронежилете с надписью "Пресса". Телеканал со ссылкой на палестинские власти сообщил, что журналистка погибла от выстрелов израильских военных в районе города Дженин.
В свою очередь, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ран Кохав заявил: "Я не думаю, что мы убили ее. Мы предложили палестинцам начать быстрое совместное расследование. Если это действительно были мы, мы возьмем на себя ответственность, но, кажется, что это не тот случай".
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