Первые случаи заболевания COVID-19 в КНДР были зафикисрованы в поселке недалеко от границы с Южной Кореей

Органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей, сообщает ЦТАК со ссылкой на расследование, проведенное Государственным чрезвычайно-противоэпидемическим штабом.
"Выяснилось, что симптомы лихорадки начали проявляться у некоторых лиц, въезжавших в столицу из села Ипхо уезда Кымган провинции Канвон в середине апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что резко увеличилось число пациентов с повышенной температурой среди людей, имевших контакт с въехавшими.
"Согласно этому, сделан научно обоснованный вывод, что село Ипхо уезда Кымган является очагом злокачественной пандемии в стране", - подчеркивает агентство.
Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и 5-летний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".
"У них выявились клинические особенности, рассматриваемые в качестве начального симптома злокачественной пандемии, тест на новый коронавирус дал положительный результат", - сообщает ЦТАК.
Между тем, по данным государственных СМИ, число новых возможных случаев заболевания COVID-19 в стране второй день подряд не превышает 5 тыс. Так, с 29 по 30 июня в стране зарегистрировано 4 тыс. 570 человек с повышенной температурой.
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