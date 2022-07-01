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Дальнее зарубежье 01.07.2022 09:39

Минобороны США изучает предложения компаний по разработке различных видов вооружений для Украины

Пентагон изучает 1,3 тыс. предложений от 800 компаний по новому инновационному вооружению, его потенциальной разработке и производству как для Украины, так и для США, сообщает CNN со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

"Пентагон рассчитывает в ближайшие недели принять решение о том, какие идеи можно будет реализовать, и это, в конечном итоге, приведет к возможному производству вооружения как для Украины, так для вооруженных сил США", - говорится в сообщении.

Пентагон просил компании предложить идеи по средствам противовоздушной обороны, противотанковому, противопехотному вооружению, беспилотникам, средствам контрбатарейной борьбы, системам закрытой связи, оружию для береговой обороны, уточнил представитель министерства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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