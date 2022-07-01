Азербайджан и Израиль подписали соглашение о воздушном сообщении

Министр цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана Рашад Набиев в рамках рабочего визита в Израиль провел переговоры с министром транспорта и дорожной безопасности Мерав Мичаели.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно сотрудничества в транспортной сфере между Азербайджаном и Израилем», - сообщает МЦРТ.
По итогам переговоров министры подписали соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.
Стороны подчеркнули, что подписание этого документа направлено на облечение взаимных визитов граждан Азербайджана и Израиля, а также окажет положительное влияние на развитие туристических и культурных связей между двумя странами.
Б.Рустамбеков
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