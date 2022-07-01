НС SOCAR обсудил инвестиционную стратегию компании в сфере ВИЭ

Наблюдательный совет (НС) компании SOCAR на очередном заседании обсудил стандарты управления, увеличения эффективности, инвестиционную стратегию в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Министр экономики Азербайджана, председатель НС SOCAR Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что на заседании были обсуждены вопросы усовершенствования стандартов управления компании, увеличения эффективности. «Также проведены обсуждения относительно инвестиционной стратегии в сфере производства ВИЭ и дана оценка деятельности Координационного офиса совета», - подчеркнул Джаббаров. Б.Рустамбеков

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