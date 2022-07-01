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Финансы 01.07.2022 11:44

ГНФАР сократил в I полугодии продажу инвалюты на 1%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июне 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $278,1 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

ГНФАР в мае 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $288 млн. Таким образом, в июне по сравнению с маем объем продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда сократился на 3,5%.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных ГНФАР, в первом полугодии 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $2 млрд 739,2 млн (спад на 1% по сравнению с январем-июнем 2021 года – ИФ).

При этом во втором квартале 2022 года объем продажи инвалюты со стороны ГНФАР составил $1 млрд 114,8 млн, тогда как в первом квартале текущего года объемы продаж составили $1 млрд 624,4 млн.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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