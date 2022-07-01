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СНГ 01.07.2022 15:40

Действия Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению интеграции - Путин

Внешнее беспрецедентное давление на Россию и Беларусь подталкивает их к ускорению объединительных процессов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", - сказал Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.

Президент РФ отметил, что "Россия и Белоруссия не только хранят, но и приумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки".

"Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", - подчеркнул Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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