Действия Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению интеграции - Путин

Внешнее беспрецедентное давление на Россию и Беларусь подталкивает их к ускорению объединительных процессов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", - сказал Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.

Президент РФ отметил, что "Россия и Белоруссия не только хранят, но и приумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки".

"Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", - подчеркнул Путин.