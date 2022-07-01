Финляндия не будет менять законы в угоду Турции

Финляндия не пойдет на изменения законодательства, а экстрадировать запрошенных Турцией лиц может только при наличии очень веских оснований, заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Если условием ратификации Турцией членства Финляндии в НАТО станет изменение нашего законодательства, Финляндия вряд ли пойдет на такие уступки", - сказал Хаависто в пятницу телерадиовещанию Yle.

По его словам, "в Меморандуме (о взаимопонимании, принятом Турцией, Швецией и Финляндией в рамках Мадридского саммита НАТО) ничего не говорится об изменениях в законе, или о чем-то подобном. Таких обязательств мы на себя на брали".

"Все, что было согласовано, было записано на бумаге. Могут быть высказаны разные точки зрения, но не может быть согласия ни по чему, кроме того, что изложено в тексте документа", - подчеркнул Хаависто.

Он сказал также, что Финляндия может уступить требованиям Турции о выдаче лиц, которых она считает террористами, только "при наличии очень веских оснований".

"Я понимаю, что курды в Финляндии и Швеции обеспокоены. Но когда речь заходит об экстрадиции, то причиной ее должно быть террористическое преступление, доказанное также в Финляндии, - отметил Хаависто. - Кроме того, Финляндия взяла на себя обязательство не выдавать людей, которых ждут пытки или смертная казнь. Для экстрадиции должны быть очень веские основания".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, если они не выполнят согласованные обещания на саммите альянса в Мадриде обещания.

"Финляндии и Швеции необходимо внести изменения в свое законодательство о терроризме", - сказал Эрдоган, сославшись на принятый в рамках саммита Меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, он неоднократно заявлял о необходимости Швеции и Финляндии выдать Турции 33 курдов, обвиняемых в терроризме. По данным некоторых СМИ, позднее речь шла уже о 73 лицах.