Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 01.07.2022 15:01

Алиев назначил председателя и судей городского суда Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Хагани Тагиева с должности судьи и председателя Сумгайытского коммерческого суда и назначении его председателем городского суда Гянджи.

Кроме этого, согласно распоряжению главы государства, Турал Годжаев назначен судьей Гянджинского городского суда и заместителем председателя Гянджинского городского суда.

Также, согласно распоряжению, судьями городского суда Гянджи назначены: Мустафа Мустафаев, Кянан Гусейнов, Заур Гусейнов, Заман Иманов, Гюндюз Ширинов и Джавид Тагиев.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, СУДЬИ, НАЗНАЧЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az