Алиев назначил председателя и судей городского суда Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Хагани Тагиева с должности судьи и председателя Сумгайытского коммерческого суда и назначении его председателем городского суда Гянджи.
Кроме этого, согласно распоряжению главы государства, Турал Годжаев назначен судьей Гянджинского городского суда и заместителем председателя Гянджинского городского суда.
Также, согласно распоряжению, судьями городского суда Гянджи назначены: Мустафа Мустафаев, Кянан Гусейнов, Заур Гусейнов, Заман Иманов, Гюндюз Ширинов и Джавид Тагиев.
Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Э.Шафиев
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