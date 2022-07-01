Алиев назначил председателя и судей городского суда Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Хагани Тагиева с должности судьи и председателя Сумгайытского коммерческого суда и назначении его председателем городского суда Гянджи. Кроме этого, согласно распоряжению главы государства, Турал Годжаев назначен судьей Гянджинского городского суда и заместителем председателя Гянджинского городского суда. Также, согласно распоряжению, судьями городского суда Гянджи назначены: Мустафа Мустафаев, Кянан Гусейнов, Заур Гусейнов, Заман Иманов, Гюндюз Ширинов и Джавид Тагиев. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства. Э.Шафиев

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