Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.07.2022 15:13

За первое полугодие 2022г Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%

Нефтяные котировки перешли к росту в пятницу после резкого снижения накануне на итогах заседания ОПЕК+ и опасений по поводу замедления роста экономики США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 подорожали на $2,61 (2,39%) - до $111,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $2,34 (2,21%) - до $108,10 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 3%, а WTI подешевела на 3,7%.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе Нефть ускорила падение после заседания ОПЕК+, Brent $114,27 за баррель Новак: намерение ограничить цену нефти РФ - попытка вмешаться в рынок, чревата дисбалансом Нефть Brent подорожала более чем на доллар Запасы нефти в США снизились на 2,76 млн баррелей за неделю Цены на нефть замедлили подъем

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az