За первое полугодие 2022г Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%

Нефтяные котировки перешли к росту в пятницу после резкого снижения накануне на итогах заседания ОПЕК+ и опасений по поводу замедления роста экономики США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 подорожали на $2,61 (2,39%) - до $111,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $2,34 (2,21%) - до $108,10 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 3%, а WTI подешевела на 3,7%.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.