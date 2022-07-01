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Дальнее зарубежье 01.07.2022 15:14

Посол РФ в Болгарии заявила, что поставит вопрос о закрытии российской дипмиссии

Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила в пятницу, что незамедлительно поставит вопрос о закрытии посольства России в Болгарии.

"К сожалению, наше обращение к Министерству иностранных дел Республики Болгарии было проигнорировано. В связи с этим намерена незамедлительно поставить вопрос о закрытии Посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве", - говорится в заявлении Митрофановой, опубликованном на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".

"Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью ложится на правительство Кирила Петкова", - добавила она.

Ранее в пятницу и.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит решения об объявлении "персона нон грата" 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии.

О решении Софии объявить "персона нон грата" 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.

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