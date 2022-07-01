Казахстан задумался о введении биржевых торгов газом на внутреннем рынке

Власти Казахстана в рамках реформирования газового рынка обсуждают вопрос о внедрении биржевых торгов "голубым топливом", сообщает пресс-служба правительства республики.
Глава правительства Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции по реформированию ключевых товарных рынков.
В числе предложений для газового рынка также принятие правил доступа к ресурсу, что должно обеспечить снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу.
Помимо этого, обсуждается вопрос об организации биржевых торгов нефтью, а также обеспечения возможности заводам (не входящим в крупные вертикально интегрированные холдинги) напрямую покупать нефть у недропользователей с целью упрощения доступа к сырью для местных переработчиков. По мнению агентства, эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением топлива на внутреннем рынке.
"В целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем (биржевых - ИФ) торгов нефтепродуктами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Смаилов поручил министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.
Казахстан, имеющий извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 трлн кубометров, испытывает нехватку перерабатывающих мощностей (в том числе для получения товарного газа), и это является основной проблемой казахстанского газового рынка, говорил ранее глава газопроводной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов.
Единственным сегментом рынка нефтепродуктов, где действовал механизм биржевых продаж, до недавнего времени был сжиженный углеводородный газ (СУГ). Регулирование цен на СУГ в Казахстане поэтапно уменьшалось с 2019 года. С 1 января 2022 года 100% СУГ должно было реализовываться на бирже, однако из-за массовых беспорядков в стране в январе (первоначальной причиной которых был резкий рост розничных цен на СУГ), биржевые торги приостановлены до 1 января 2023 года.
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