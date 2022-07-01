Продажи автомобилей в США в I полугодии упали на 17%, цены выросли на 15%

Продажи автомобилей в США в первом полугодии сократились примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прогнозирует Cox Automotive.
Перебои в логистических цепочках продолжают оказывать давление на запасы автомобилей на складах и продажи, что подталкивает цены на новые автомобили к рекордным уровням, отмечает The Wall Street Journal.
Средняя стоимость сделок в июне превышала $45,8 тыс. за машину, что почти на 15% выше показателя годом ранее, согласно данным J.D.Power.
Руководители автопроизводителей отмечают сохранение сильного потребительского интереса к новым автомобилям, несмотря на рост процентных ставок и опасения по поводу возможной рецессии в экономике США. По их словам, значительное количество клиентов, которые записываются в листы ожидания на покупку новой машины, должно поддержать стабильные продажи, по крайней мере, до конца текущего года.
"Мы по-прежнему видим больше спроса, чем предложения, - сказал президент североамериканского подразделения Hyundai Motor Co. Хосе Муньос. - Мы продали бы все транспортные средства, которые смогли бы получить".
Автомобильные компании начали 2022 год с оптимизмом в отношении того, что проблемы с цепочками поставок ослабнут, а продажи восстановятся. Но сохраняющаяся нехватка полупроводниковых компонентов и другие ограничения продолжают сказываться на производстве, что снижает продажи.
По данным исследовательской компании Wards Intelligence, производство автомобилей несколько восстановилось, увеличившись на 4% в январе-мае и составив около 6,1 млн.
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