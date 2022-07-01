Угроза терроризма в Европе высока, требуется усиление международного сотрудничества

Терроризм никуда не ушел из Европы, и, в частности, такие процессы, как суд над участниками терактов 13 ноября 2015 года в Париже, отчасти пробуждают данную угрозу, считает французский национальный координатор по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Лоран Нуньес.

"Террористическая угроза остается в Европе чрезвычайно высокой. Каждый теракт и каждый связанный с ним судебный процесс являются моментами, когда надо пересматривать средства антитеррористической борьбы. И в них всегда есть, что улучшать. Мы постоянно адаптируем их с целью усовершенствования. И это требует укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", - заявил французский эксперт в пятницу в интервью бельгийскому франкоязычному радио.

По его словам, "даже если "Исламское государство" потерпело поражение, оно продолжает существовать в подполье".

Суд присяжных в Париже вынес 29 июня приговор по делу о терактах 13 ноября 2015 года, когда исламские террористы совершили серию нападений на улицах французской столицы, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек, 89 из них - в "Батаклане". Сотни людей получили ранения.

Суд приговорил к пожизненному тюремному заключению Салаха Абдеслама - единственного оставшегося в живых исполнителя этих терактов в Париже. В общей сложности к тюремным срокам приговорены 20 человек, имевших отношение к теракту.

"Мы хорошо знаем, что некоторое количество боевиков, воевавших в Сирии или Ираке, смогло вернуться в страны своего происхождения в Магрибе или на Балканах. И они там не обязательно подвергались судебному преследованию, как это было во Франции или Бельгии. Эти боевики являются предметом нашего пристального внимания, чтобы избежать замышляемых ими терактов", - пояснил Нуньес.

Он также указал на "внутреннюю угрозу, которую крайне сложно выявить". "Всегда есть стремление "Исламского государства" либо "Аль-Каиды" нанести нам удар", - сказал французский координатор по терроризму.