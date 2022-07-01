Оборот по сделкам на БФБ в I полугодии сократился на 4,3%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июне 2022 года составил 7 млрд 949 млн 540,47 тыс. манатов, что на 4,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 4 млрд 448 млн 457,305 тыс. манатов (спад на 13,9%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 939 млн 606,37 тыс. манатов (спад на 42,5%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 656 млн 140,772 тыс. манатов, на вторичном рынке – 283 млн 465,598 тыс. манатов.
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 3 млрд 508 млн 850,934 тыс. манатов (спад на 0,7%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 494 млн 682,912 тыс. манатов, на вторичном – 14 млн 168,022 тыс. манатов.
За первое полугодие на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 524 млн 269,92 тыс. манатов (рост в 2,6 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 339 млн 992,051 тыс. манатов, вторичного рынка – 184 млн 277,869 тыс. манатов.
В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 234 млн 389,976 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 278 млн 882,843 тыс. манатов, акций – 10 млн 997,103 тыс. манатов.
На долю репо-операций в январе-июне в общем обороте БФБ пришлось 2 млрд 976 млн 813,245 тыс. манатов (рост на 1,6%).
По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец июня составила 4 млрд 127 млн 977,855 тыс. манатов, что на 5,5% меньше показателя на начало 2022 года.
Как сообщалось ранее, в 2021 году оборот БФБ вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.
Х.Насирзаде
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