Продлена кампания с бесплатными картами Yelo

Отличные новости для тех, кто хочет получить карту Yelo с яркими преимуществами! Учитывая большой интерес клиентов, Yelo Bank продлил кампанию по получению бесплатной карты Yelo на один месяц. Так, до 31 июля 2022 года достаточно внести минимум 100 манатов (50 USD/EUR) на бесплатную карту Yelo Light и минимум 1000 манатов (500 USD/EUR) на Yelo Premium сроком на 3 года. Никакой дополнительной оплаты за карту не требуется. Внесенными средствами вы можете проводить оплаты или же обналичить их.
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