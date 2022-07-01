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01.07.2022 16:04

Продлена кампания с бесплатными картами Yelo

Отличные новости для тех, кто хочет получить карту Yelo с яркими преимуществами! Учитывая большой интерес клиентов, Yelo Bank продлил кампанию по получению бесплатной карты Yelo на один месяц. Так, до 31 июля 2022 года достаточно внести минимум 100 манатов (50 USD/EUR) на бесплатную карту Yelo Light и минимум 1000 манатов (500 USD/EUR) на Yelo Premium сроком на 3 года. Никакой дополнительной оплаты за карту не требуется. Внесенными средствами вы можете проводить оплаты или же обналичить их.

Многофункциональная карта Yelo уникальна для всех видов расходов:

* Безлимитный кэшбэк до 1% в любой точке страны

* Кэшбэк до 5% в выбранных категориях без требования к обороту

* Кэшбэк до 30% в партнерской сети

* До 7% годовых на остаток по карте

* Снятие наличных без комиссии

* А на карте Premium - дополнительные премиальные возможности!

Закажите сейчас и станьте обладателем карты Yelo: https://bit.ly/ylnsmt

Для более подробной информации: https://bit.ly/ylqld

Интересует вопросы по банковским услугам, в том числе о дебетовой карте (https://www.yelo.az/az/individuals/cards/yelo-kart-debet/)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.

Yelo Bank - Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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