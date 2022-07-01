Новый глава израильского правительства с первым зарубежным визитом отправится во Францию

Действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид в новой должности совершит первую зарубежную поездку в Париж, она запланирована на вторник, сообщает The Jerusalem Post.
В Париже, как ожидается, он проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как сообщалось, руководство правительством Израиля в полночь на пятницу официально перешло от Нафтали Беннета (партия "Новые правые") к Яиру Лапиду (партия "Еш Атид").
"Мы сделаем все возможное для еврейского демократического государства, сильного и процветающего, потому что это наша работа, и она важнее всего", - сказал Лапид на церемонии передачи полномочий.
Лапид будет руководить правительством до объявления нового состава кабинета министров, который планируется сформировать по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября. Эти выборы станут для Израиля пятыми за последние три года. Беннет ранее заявлял о том, что принимать участия в них не намерен.
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