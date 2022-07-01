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Макроэкономика 01.07.2022 20:02

Статистика показала лидерство стран Балтии по темпам роста инфляции в еврозоне

Страны Балтии бьют рекорды темпов роста инфляции в еврозоне, следует из информации статистического управления ЕС.

По данным управления, годовая инфляция в еврозоне в июне увеличилась до 8,6% против 8,1% в мае, что является максимальным показателем за всю историю подсчетов.

При этом инфляционные антирекорды выпадают на страны Балтии. В Эстонии рост цен в годовом сравнении был самым быстрым в зоне евро и составил 22%. В мае этот показатель составлял 20,1%, сообщил Евростат. За ней следуют Литва - 20,5% и Латвия 19%.

Высокая инфляция вызвана главным образом повышением цен на энергоносители: 41,9% в годовом выражении в июне после 39,1% в мае.

Статистики объясняют такую тенденцию согласованным странами ЕС частичным эмбарго на поставки российской нефти.

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