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Бизнес и законодательство 01.07.2022 16:29

Центр поддержки экспорта в I полугодии содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $127 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в январе-июне 2022 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $126,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $9 млн, в феврале - $17 млн, в марте – $24,3 млн, в апреле – $29,2 млн, в мае – $27,4 млн, в июне - $20 млн.

В январе-июне 2021 года этот показатель составлял $101,7 млн. Таким образом, в первом полугодии 2022 года объем содействия экспорту увеличился на 24,8%.

Как сообщалось ранее, в 2021 году центр посредством «единого окна» содействовал экспорту товаров на сумму $235,1 млн (рост по сравнению с 2020 годом на 28,6%).

Центр поддержки экспорта «Единое окно» создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Х.Насирзаде

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Тэги: ЭКСПОРТ, ЗАКАЗЫ, ЕДИНОЕ/ОКНО


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