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Дальнее зарубежье 01.07.2022 20:34

Глава британского МИД считает необходимым поддерживать тесное взаимодействие с Францией для усиления НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с французской коллегой Катрин Колонна указала на необходимость близкого сотрудничества с Францией для усиления НАТО, говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу на сайте правительства Великобритании.

"Министр иностранных дел считает важным близкое сотрудничество с Францией для усиления НАТО", - сообщается на сайте правительства Великобритании.

Министры также обсудили важность увеличения помощи Украине.

Кроме того, Трасс и Колонна обсудили отношения между Францией и Великобританией и договорились стремиться к углубленному сотрудничеству, включая подготовку к саммиту двух стран.

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