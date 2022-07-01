Выпуск автомобилей в Британии в мае вырос впервые за 11 месяцев - на 13,3%

Выпуск автомобилей в Великобритании в мае увеличился впервые за последние одиннадцать месяцев, однако это обусловлено низкой базой сравнения.

Выпуск вырос на 13,3% - до 62,284 тыс. машин по сравнению с 54,962 тыс. в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство по-прежнему находится ниже допандемийного уровня (на 46,3% меньше показателя за май 2019 года) из-за перебоев в логистических цепочках, усиления экономической неопределенности, растущих расходов и влияния конфликта на Украине на поставки, отмечается в сообщении SMMT.

Для внутреннего рынка в минувшем месяце было выпущено 11,134 тыс. машин (рост на 39,5% в годовом сравнении), на экспорт - 51,15 тыс. (повышение на 8,9%).

Таким образом, свыше 82% выпущенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Основным пунктом назначения являются страны Европейского союза, куда поставляются примерно шесть из каждых десяти машин. Поставки в США рухнули на 35,4% из-за закрытия завода в Суиндоне, который выпускал продукцию для американского рынка.

На электромобили в мае пришлось 22,6% произведенных в Британии машин по сравнению с 19,3% в том же месяце прошлого года. При этом их выпуск подскочил более чем вдвое.

"Любое восстановление будет постепенным, поскольку цепочки поставок остаются изменчивыми, затраты бизнеса волатильными, а геополитическая нестабильность все еще весьма реальна", - отмечает главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

В январе-мае производство автомобилей в стране упало на 23,2% относительно аналогичного периода прошлого года - до 330,185 тыс. В том числе выпуск для внутреннего рынка снизился на 4,5%, на экспорт - на 26,9%.