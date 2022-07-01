Крупнейший банк Азербайджана направит $73,5 млн на выплату дивидендов за 2021г

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, направит 125 млн манатов ($73,5 млн по текущему курсу) на выплату дивидендов акционерам по итогам 2021 года.
«30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) банка. На нем было принято решение о выплате акционерам дивидендов на сумму 125 млн манатов (0,027 манат за ценную бумагу – ИФ) из прибыли, полученной в 2021 году», - говорится в сообщении банка.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль банка за 2021 год по нацстандартам составила 208 млн 779,64 тыс. манатов (рост на 61,4% по сравнению с 2020 годом - ИФ), по МСФО - 139,592 млн манатов (- 22% от показателя 2020 года).
По итогам 2020 года ABB направил 127 млн манатов ($74,7 млн) на выплату дивидендов из расчета 0,028 манат за ценную бумагу.
ABB создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 224 млн 478,248 тыс. манатов, он разделен на 4 млрд 597 млн 360,178 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.
А.Азизов
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