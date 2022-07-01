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СНГ 01.07.2022 21:47

Грушко назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО "одним из печальнейших эпизодов" в эволюции евробезопасности

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности", - сказал Грушко, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он заявил, что не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение.

По словам замминистра, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".

"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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