Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности", - сказал Грушко, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он заявил, что не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение.
По словам замминистра, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".
"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.
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